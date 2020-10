Ai domiciliari per furto su auto, vìola le disposizioni e finisce in carcere

Non avrebbe rispettato le disposizioni del giudice, così i carabinieri lo hanno condotto a Montorio.

Era il 25 settembre quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Bonifacio, hanno eseguito una custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia nei confronti di S.V. classe 1998, di nazionalità rumena, già sottoposto agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di furto aggravato di alcune auto.

Durante recenti controlli di polizia eseguiti presso l’abitazione dell'uomo, i militari avrebbero però accertato come quest’ultimo violasse sistematicamente le prescrizioni a lui già imposte: il tutto è stato dunque segnalato all'autorità giudiziaria, portando all'emanazione del nuovo provvedimento.

