Esibisce un documento falso al controllo, ma gli agenti Polfer lo scoprono

Un giovane egiziano di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova per essere stato trovato in possesso di una carta di identità belga contraffatta.

Gli agenti Polfer, durante un controllo nella stazione ferroviaria, hanno identificato lo straniero il quale ha esibito un documento di identità, apparentemente valido, per dimostrare di essere regolare in Italia.

Qualcosa di strano però non ha convinto i poliziotti veronesi che, grazie agli smarthphone in dotazione, hanno appurato in pochi secondi che il documento risultava smarrito in area Schengen a settembre dell’anno scorso.



L’uomo è stato accompagnato negli uffici per approfondire gli accertamenti, dai quali gli operatori hanno avuto conferma, con il supporto del “Settore falso documentale” della Polizia Locale di Verona, che il documento esibito dall’uomo ed intestato ad un ragazzo originario del Marocco, era contraffatto.Lo straniero, sottoposto a fotosegnalamento per stabilire l’esatta identità, è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, mentre il documento è stato sottoposto a sequestro.