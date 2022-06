Disperso dopo un'uscita in pedalò: ricerche in atto nel lago di Garda

È stato ritrovato nel basso lago di Garda dall’equipaggio dell’idroambulanza del 118, in attività di pattugliamento intorno alle 18.30 di sabato sera, il pedalò con gli effetti personali a bordo appartenenti ad un giovane che lo aveva noleggiato qualche ora prima sulla costa di Desenzano. Lo rende noto la guardia costiera che poi spiega come la sala operativa abbia inviato in zona due unità navali della guardia costiera di Salò, già in attività di vigilanza ed è stato richiesto alla sala operativa dei vigili del fuoco di Brescia l’invio di un elicottero, dei sommozzatori e di un’altra unità navale di stanza a Salò.

Gli equipaggi sono giunti in zona ed hanno avviato le ricerche che sono proseguite anche nelle ore notturne con unità navali della guardia costiera, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, dei sommozzatori dei vigili del fuoco e con l’unità navale dei volontari del Garda per le ricerche di profondità, nonché con un elicottero della guardia costiera di Sarzana, il cui impiego è stato autorizzato dalla centrale operativa della guardia ccostiera di Roma.

Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri di Desenzano che hanno avviato le attività di polizia giudiziaria, finalizzate ad acquisire maggiori notizie relativamente al disperso. Stando alle prime informazioni disponibili, l'uomo al momento ancora disperso sarebbe un 33enne residente nel Bresciano, in Val Trompia, e di origini pakistane.