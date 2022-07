Vive a Peschiera il 41enne disperso da domenica nelle acque del Lago di Garda

Sono in corso anche oggi, 19 luglio, le ricerche del 41enne che domenica si è tuffato nelle acque del Lago di Garda e non è più riemerso. L'uomo si chiama Alessandro Redaelli, è originario della provincia di Lecco ma anni fa si era trasferito a Peschiera del Garda con la famiglia.

Domenica si trovava in barca proprio con la compagna Sabrina e i due figli piccoli. Una gita sul lago, tra l'Isola del Garda e l'Isola dei Conigli, documentata da alcune foto pubblicate su Facebook. Poi, intorno alle 15.40, la famiglia ha fermato l'imbarcazione al largo del porto di Rivoltella, sulle acque bresciane di Desenzano. Alessandro Redaelli si è tuffato nel lago e da quel momento nessuno lo ha più rivisto.

A dare l'allarme è stata la compagna del 41enne, che ha chiamato il 1530. Da quel momento sono iniziate le ricerche di Alessandro Redaelli che ancora oggi, purtroppo, sono senza esito. Come riportato da Alessandro Gatta su Brescia Today, sono coinvolti nelle ricerche uomini e mezzi della guardia costiera e dei vigili del fuoco, anche con un nucleo di sommozzatori e con l'elicottero. E fin da domenica sono al lavoro anche i Volontari del Garda con il rov, il robot per le ricerche in profondità. Tutti i ricercatori vengono coordinati da un unico centro, allestito in un campo base al porto di Rivoltella.

L'ipotesi più triste è che Alessandreo Redaelli sia stato colto da un malore a causa dell'idrocuzione, una sincope prodotta da un'immersione troppo rapida che può portare a stordimento, perdita dei sensi ed anche alla morte immediata. A generare l'idrocuzione è il forte contrasto tra la temperatura del corpo umano e quella dell'acqua. Il lago, infatti, in questi giorni è caldo solo in superficie mentre in profondità le temperature sono più fredde.