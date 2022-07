Ripartite in Lessinia le ricerche del 68enne che risulta disperso da giorni

Dopo la sospensione momentanea di venerdì, sono ripartite già sabato e riprese domenica le ricerche di Carmelo Busti, il 68enne di Illasi di cui non si hanno notizie da mercoledì 29 giugno.

L'auto dell'uomo, definito come un camminatore abituale, è stata rinvenuta il 4 luglio nel piazzale di San Giorgio a Bosco Chiesanuova, e proprio in questa zona sono tornate a concentrarsi le operazioni del Soccorso alpino con il supporto dei vigili del fuoco, interventuti con una squadra. I soccorritori cercheranno di perlustrare quelle zone non ancora battute nei giorni scorsi, specialmente quelle fuori sentiero, nella speranza di individuare almeno le tracce del 68enne.