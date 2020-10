Fermato dai carabinieri, per ingannare l'alcol test ingerisce disotturante per scarichi

Secondo quanto riportato in una nota dai carabinieri di Verona, nel corso dei primi giorni del mese di ottobre, gli stessi militari dell'Arma sarebbero intervenuti in via Banchette a seguito di un sinistro stradale tra due autovetture.

Nella circostanza i carabinieri spiegano di aver appurato che uno dei due conducenti, un cittadino italiano di sessantadue anni, probabilmente convinto di poter camuffare il fatto che avesse fatto uso di sostanze alcoliche, avrebbe ingerito prima di sottoporsi al test alcolimetrico, una piccola quantità di "disotturante per scarichi" a base di acido solforico che portava al seguito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo subito dopo sarebbe quindi stato immediatamente fatto accompagnare all’ospedale di Borgo Trento per i necessari controlli e le cure mediche. A suo carico, riferiscono i carabinieri, ora pende una denuncia per "guida in stato di ebbrezza" ed è stato poi disposto il ritiro della patente.