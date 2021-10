Lago di Garda veronese in fermento per l'evacuazione dei cittadini ed il disinnesco di un ordigno bellico

«Dopo la riunione coordinata ieri (venerdì, ndr) dalla Prefettura di Verona siamo attivi per l'attività di nostra competenza», lo ha comunicato sabato il sindaco di Brenzone Davide Benedetti con riferimento all'evacuazione per il disinnesco di un ordigno bellico che durante le scorse settimane è stato ritrovato sui fondali del lago di Garda a breve distanza dall'isola del Trimelone. Lo stesso Benedetti riferisce poi che i volontari della Protezione civile con la Polizia locale «hanno organizzato l'attività di informazione della popolazione che sarà evacuata mercoledì 13 ottobre, per il disinnesco dell'ordigno». Il sindaco di Brenzone poi chiarisce: «Solo una piccola parte della popolazione, circa 300 persone è coinvolta direttamente, pertanto solo queste saranno contattate direttamente a casa dai volontari, ai quali trasmetteranno le informazioni necessarie».

All'operazione collaboreranno i Comuni di Brenzone e Malcesine, oltre alle rispettive Polizie locali ed ai gruppi di protezione civile. Ad essere evacuate saranno, mercoledì 13 ottobre, tutte le persone che si trovano all'interno dell'area compresa nei circa 826 metri dal punto di neutralizzazione dell'ordigno sull'isola di Trimelone. Nella giornate di sabato 9 ottobre e domenica 10 ottobre i volontari della protezione civile dei due Comuni, Malcesine e Brenzone, passeranno casa per casa gli edifici inseriti nell'area di evacuazione, dando ai cittadini tutte le informazioni necessarie.

Post Facebook sindaco di Brenzone

Per la giornata del 13 ottobre è prevista anche la chiusura della SR249 "Gardesana Orientale" dalle ore 8 circa del mattino fino al termine delle operazioni che, approssimativamente, si prevede possa essere verso le ore 13 o 14. Il sindaco di Brenzone Davide Benedetti in una nota via social questa mattina spiega: «Proseguiranno fino al termine delle operazioni le attività da parte del Genio Pontieri e del Genio Guastatori. In queste foto si può apprezzare il grande sforzo in termini di uomini e mezzi da parte dell'Esercito Italiano. Intervento complesso che prevede il lavoro in perfetta sinergia e organizzazione da parte di diverse specialità dell'esercito. In particolare il 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza ha gestito la realizzazione del "PGM" (ponte galleggiante mobile), fondamentale per trasportare in sicurezza i mezzi dell'8° Reggimento Genio Guastatori di Legnago. I Guastatori sono i "custodi" dell'ordigno e avranno il compito di mettere in sicurezza la bomba d'aereo. Dobbiamo ringraziare questi professionisti - conclude Davide Benedetti - che fortunatamente in tempo di pace sono al nostro fianco per rendere sicuro il nostro territorio. È senza dubbio l'operazione più imponente e più complessa che sia mai stata pianificata nel nostro comprensorio».