Materiale edile di scarto e rifiuti abbandonati in un campo, due denunciati

Il proprietario del fondo rurale, al confine tra Monteforte d'Alpone e Montecchia di Crosara, ha contattato i carabinieri, i quali sono risaliti ai presunti responsabili e li hanno accusati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata

L'aver abbandonato materiale edile di scarto ed altri rifiuti, seppur non pericolosi, in un fondo rurale al confine tra Monteforte d'Alpone e Montecchia di Crosara non è passato inosservato al proprietario del terreno che ha chiamato i carabinieri.

Gli operanti, dopo la segnalazione, si sono messi all'opera e in poco tempo sono riusciti a risalire a due uomini, fra cui il titolare di un'impresa edile. I due avrebbero utilizzato un autocarro intestato alla ditta edile per smaltire quasi tre metri cubi di rifiuti e scarti edilizi.

I militari hanno segnalato i due uomini all'autorità giudiziaria per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nei loro confronti potranno essere emanate una serie di prescrizioni, previste dal codice dell’ambiente, volte alla rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati. Nel frattempo, i carabinieri stanno verificando se si è trattato di un caso isolato o se si sono verificati fatti analoghi nel recente passato.