Disastro di Seveso, terra contaminata da diossina smaltita anche nel Veronese

Una parte dei 44mila metri cubi di terreno contaminato dalla diossina dell'Icmesa finirà in discariche della provincia di Verona.

Era il 10 luglio 1976 quando nella zona della Bassa Brianza si verificò uno dei peggiori disastri ambientali della storia. In seguito ad un incidente industriale, dallo stabilimento dell'azienda svizzera Icmesa fuoriuscì una nube tossica di diossina che si propagò in una vasta area della Lombardia e principalmente nei territori di Seveso, Meda e Cesano Maderno.

Ora, sui terreni colpiti da quello che tutti ricordano come il "Disastro di Seveso" si costruirà la Pedemontana Lombarda. E nei prossimi giorni partirà una bonifica che si stima possa durare 180 giorni e che costerà 16 milioni di euro.

Il 9 luglio scorso, in un incontro a porte chiuse, sono stati annunciati i luoghi in cui saranno destinati i 44mila metri cubi di terreno contaminato. Come riportato da Barbara Apicella su MonzaToday, i siti per lo smaltimento dei rifiuti tossici non saranno in Brianza. La diossina movimentata verrà trasferita in discariche che si trovano in provincia di Bergamo, Brescia, Milano, Pavia, Vicenza, Pisa, Como, Novara, Alessandria, Reggio Emilia, Massa Carrara e Verona.

«I lavori inizieranno entro la fine di luglio - ha precisato Sabatino Fusco, direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda - C’è una fase preparatoria: è previsto il campionamento dell’area con il posizionamento di centraline per fare analisi e capire se c'è o meno diossina nel terreno. In questa prima fase, che durerà circa 15 giorni, non sono previste recinzioni che appariranno solo successivamente. A quel punto verranno realizzate le opere del cantiere con la creazione delle piste per i mezzi. Le fasi di movimento terra sono limitate a 40 giorni e inizieranno nel mese di settembre. Per i cittadini non c’è alcun rischio. Teniamo a loro e ai lavoratori che opereranno all’interno del cantiere. La bonifica consiste nello scavo delle sorgenti di contaminazione e nello smaltimento delle terre, che verranno poi trasportate in mezzi chiusi e smaltite in impianti idonei».