Rubati più di vent'anni fa, recuperati e restituiti ai proprietari 16 dipinti di grande valore

È durata circa un anno l'attività investigativa coordinata dalla procura di Perugia, ma alla fine ha permesso di recuperare 16 dipinti di grande valore dalla disponibilità di un noto imprenditore umbro, che il Comandante del nucleo carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Firenze ha restituito ai leggittimi proprietari.

«Si tratta di opere il cui valore è difficilmente quantificabile ma parliamo di centinaia di migliaia di euro» spiega Claudio Mauti, maggiore dei carabinieri che ha seguito le operazioni. I quadri, di epoca moderna, sono stati rubati tra la fine anni novanta e inizio anni duemila tra Toscana, Piemonte, Veneto, Marche e Lombardia a chiese e privati.

Dall'Arma spiegano che le indagini hanno preso il via dal quotidiano e meticoloso controllo dei siti internet di settore e anche, come in questo caso, di immagini relative a palazzi o edifici storici, utilizzate per altri scopi. In questo caso, Nello specifico, sulla pagina web della struttura ricettiva dell’imprenditore, usata per banchetti e ricevimenti, i militari hanno notato due delle tele asportate alla Chiesa di Santa Maria a Vigesimo di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, affisse alle pareti del salone.

Nel corso di una successiva fase investigativa, in seguito a una perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria ed eseguita nel Comune di Umbertide, in provincia di Perugia, sono state scovate le restanti 12 opere. I carabinieri hanno potuto riscontrare immediatamente che i beni risultavano essere stati rubati, grazie agli accertamenti svolti in tempo reale mediante la consultazione della "Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti", gestita dal Comando carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Le forze dell'ordine inoltre avrebbero constatato l’estraneità ai fatti per l’imprenditore, il quale sarebbe stato raggirato da un noto ricettatore, oggi deceduto e che viveva nella provincia di Perugia. Quest’ultimo, sicuro che l’imprenditore non le avrebbe mai messe in commercio, nel corso del tempo gli avrebbe venduto le sedici opere d’arte garantendone la lecita provenienza.

Data la natura giuridica dei beni ecclesiastici e di quelli appartenenti agli enti pubblici, ovvero il loro essere inalienabili ai sensi dell’art. 54 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le opere sono state restituite alle chiese e al Comune dove erano collocate. Inoltre, anche i beni appartenenti a privati sono stati restituiti ai legittimi proprietari o eredi.

Questi i dipinti recuperati.

4 dipinti olio su tela, in cornice ottagonale, cm.115x85, rubati tra il 16 e ed il 26 aprile 2000 dalla Chiesa di Santa Maria a Vigesimo di Barberino del Mugello (FI)

5 dipinti tondi, raffiguranti i misteri del rosario, rubati in data 09.08.2001 dalla Chiesa di Sant’Agapito a Lombardore (TO)

3 dipinti olio su tela rubati il 19.11.1999 in Novi Ligure (AL) in danno di privato

2 dipinti olio su tela rubati in data 03.11.1999 ai danni di un esercizio antiquariale a Bovolone (VR)

1 dipinto olio su tela rubato dal Palazzo Municipale di Potenza Picena (MC) in data 14.01.1997

1 dipinto olio su tela rubato nel dicembre del 1999 dalla Chiesa/casa parrocchiale di Moscazzano (CR)