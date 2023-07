Dimesso in meno di una settimana l'uomo colpito da un fulmine a Porta Nuova

Verrà dimesso domani, 27 luglio, l'uomo che il 21 luglio scorso era stato colpito da un fulmine sotto un albero a Porta Nuova. Un caso del genere non era mai capitato a Verona e la gravità dell’arresto cardiaco, dovuto alla potente scossa elettrica, avrebbe potuto generare lesioni cerebrali permanenti. Il paziente, invece, se l'è cavata e questo anche grazie alla fortunata dinamica del soccorso.

Infatti, proprio nel momento in cui il fulmine ha colpito l'uomo, non distante passava in bicicletta un medico dell'azienda ospedaliera che stava andando in stazione. Il medico è Remy Joel Egoue Mongoue, dottore della medicina nucleare di origini camerunensi e laureato in Italia. Il dottore vive a Padova con la famiglia e stava andando in stazione per prendere il treno che lo avrebbe portato a casa dopo il servizio.

Remy Joel Egoue Mengoue ha subito praticato il massaggio cardiaco all'uomo colpito dal fulmine, impedendo al cuore di fermarsi, ed ha chiamato il 118. Quando l'automedica è arrivata, il cuore del paziente fibrillava ancora ed è ripartito alla prima scossa. Ed è stata proprio la tempestività delle azioni a produrre il lieto fine dell'assenza di complicanze permanenti.

Successivamente, il paziente è stato portato in ospedale dove è stato stabilizzato in pronto soccorso e poi trasferito nella terapia intensiva del professor Enrico Polati, dove è rimasto due giorni in stretta sorveglianza. Poi, l'uomo è stato trasferito nella cardiologia del professor Flavio Ribichini, da dove domani sarà dimesso a nemmeno una settimana dall’episodio.

«Se non ci fosse stato Joel non sarebbe finita così - ha commentato il dottor Michele Zuffante, responsabile di medicina nucleare - Il collega ha subito capito la gravità e ha permesso a questa persona di salvarsi senza conseguenze. Il tutto in condizioni difficili, mentre infuriava il temporale e con il telefono fradicio che faceva fatica a funzionare. Joel non ha dormito due notti fino a quando il paziente non è stato fuori pericolo. È un grande collega, una persona molto riservata ma di grande umanità. A lui dobbiamo il lieto fine».

«Il paziente è in buone condizioni e verrà dimesso domani - ha aggiunto il primario di cardiologia Ribichini - La conclusione positiva è dovuta al fatto che il cuore non ha mai smesso di battere e quindi non ci sono stati danni ;a nessun organo vitale».