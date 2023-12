Un altro detenuto si toglie la vita nel carcere di Montorio: è il terzo in un mese

Un nuovo tragico episodio si è consumato nelle scorse ore nel carcere di Montorio. La notizia è stata divulgata dall'associazione Sbarre di Zucchero e confermata all'Ansa dalla direzione del carcere: un detenuto marocchino di 30 anni, in carcere da 3 anni e che tra 3 mesi avrebbe scontato la propria pena, si è tolto la vita nel giorno dell'Immacolata, impiccandosi nella sua cella.

Dall'associazione spiegano che il trentenne «non stava bene, aveva già dato ampi segnali in passato di disagio psichico, ingerendo vetri, ad esempio, ed incendiando la sua cella». Nel pomeriggio di venerdì «è stato portato a colloquio con lo psichiatra, dove si è agitato così tanto da diventare aggressivo; da qui la decisione di non ricondurlo in quinta sezione ma di metterlo in isolamento, da solo».

È il terzo caso di suicidio in un mese registrato nell'istituto penitenziario.

Sbarre di Zucchero parla di «silenzio ormai insopportabile di Istituto e Garante dei detenuti, da parte loro tutto tace, ancora ed ancora. Perché? Adesso pretendiamo delle risposte urgenti». Dalla direzione del carcere però spoegano di aver segnalato più volte il problema relativo dalla presa in carico dei detenuti con disagio psichico da parte della sanità pubblica.