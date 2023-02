Detenuto appicca un incendio nella sua cella a Montorio: 4 agenti intossicati

Situazione non facile quella vissuta mercoledì sera nel carcere di Montorio, dove una detenuto di origine straniera avrebbe appiccato il fuoco alla propria cella, venendo poi salvato dalla polizia penitenziaria.

A divulgare la notizia è l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP), la quale spiega che il carcerato, «sembrerebbe senza motivo apparente, ha fatto scattare l'allarme dell'Istituto per aver incendiato la propria cella. Immediatamente sono scattate le procedure d'emergenza, il personale in servizio è prontamente intervenuto, dapprima domando le fiamme per poi mettere in salvo la vita del detenuto».

Nelle operazioni 4 agenti sono rimasti intossicati dall'esalazioni dei fumi sprigionati, con prognosi che vanno dai 10, 7 e 4 giorni: «Un plauso al personale di polizia penitenziaria di Verona che è prontamente intervenuto e gli Auguri di una presta guarigione».

Il segretario interregionale USPP Triveneto, Leonardo Angiulli, ha aggiunto: «Non si vedono seri cambi di rotta rispetto ai bisogni reali del personale, gli eventi critici e le aggressioni in danno al personale di polizia penitenziaria sono una triste costante del nostro sistema penitenziario, è giunto il momento che la politica accenda i riflettori su un sistema, quello penitenziario, che ormai presenta numerose criticità e lacune.

Uno di questi a Verona è la carenza del personale di polizia penitenziaria, difatti il personale mensilmente effettua ore e ore di lavoro straordinario; personale che a nostro avviso dovrà necessariamente essere integrato quanto prima al fine di garantire turni di lavoro adeguati e rispetto degli accordi sindacali».