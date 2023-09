Detenuto violento trasferito da Padova a Montorio. Alsippe: «Non ci ascoltano»

Non c’è pace per la casa circondariale di Verona, dove le richieste dell'Alleanza sindacale della polizia penitenziaria (Alsippe) sembrano cadere continuamente nel vuoto.

Il sindacato aveva già denunciato «la totale inerzia di un'amministrazione lontana da ogni problematica». Una situazione «sempre più avvertita dal personale che ormai è sfiduciato per questo atteggiamento rinunciatario». E per non aggravare ulteriormente il clima all'interno del carcere, Alsippe aveva chiesto che non venissero più inviato detenuti violenti verso la struttura di Montorio. «Ma ci troviamo a segnalare l'ennesimo nulla di fatto - ha fatto sapere il sindacato - Da Padova è giunto un detenuto che ha ferito due colleghi e quindi problematico».

«Visto il disinteresse ai nostri solleciti - conclude Alsippe - ci vediamo costretti ad informare degli eventi i vertici dell'amministrazione penitenziaria, denunciando il ripetersi di condotte da parte del provveditorato che non mostrano la minima considerazione alle nostre richieste. Un disagio che ricade sul personale di polizia penitenziaria allo sbando, con gravi carenze di uomini e mezzi idonei ad affrontare questa emergenza».