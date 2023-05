Cercano di derubare un turista in centro città, ma lui reagisce: due giovani in manette

Avrebbero cercato di rapinare in turista nel centro di Verona, ma la sua reazione ha dato il tempo necessario ad alcuni cittadini di avvisare le forze dell'ordine. Giovedì i carabinieri della sezione radiomobile hanno così tratto in arresto due ventenni di orgine marocchina, entrambi con precedenti, con l'accusa di rapina.

Erano circa le ore 8, quando alcuni cittadini hanno segnalato ad una pattuglia dei militari in servizio in città, impegnata nei controlli della zona centrale, che in via Adigetto si stava consumando un'aggressione. Quando gli operatori sono arrivati nella zona indicata, hanno subito visto un giovane impegnato in una colluttazione con due individui di origine nordafricana che, vedendo la gazzella, avrebbero cercato di scappare, venendo però subito bloccati.

Grazie anche alla testimonianza di alcuni presenti, i carabinieri avrebbero potutp ricostruire quanto accaduto, ovvero che i due stranieri avrebbero avvicinato il turista per sottrargli con una mossa repentina il marsupio, nel quale teneva la somma di 150 euro. La vittima però, come detto, avrebbe reagito, dando vita così ad una colluttazione con i malviventi, che l'avrebbero anche minacciato con una bottiglia di vetro.

Dopo essere stati fermati, i due sono stati anche perquisiti dalle forze dell'ordine, che avrebbero così recuperato la refurtiva che uno di questi aveva ancora addosso. Arrestati, sono stati quindi condotti nel carcere di Montorio, dove attendono la celebrazione del processo a loro carico.