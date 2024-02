Deruba un'anziana della borsa e scappa, ma un testimone lo vede e lo fa arrestare

Dopo aver derubato una 77enne si sarebbe immediatamente allontanato più fretta che poteva, un cittadino però ha allerto e messo sulle sue tracce i carabinieri della Compagnia di Verona.

Erano circa le 13 di lunedì a San Martino Buon Albergo e una pattuglia dei militari della stazione locale stava svolgendo uno dei consueti servizi di controllo, quando è stata allertata da un giovane che riferiva di aver assistito poco prima ad un furto ai danni di un'anziana signora compiuto da un uomo, presumibilmente un extracomunitario. Il testimone avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che, attirato dalle grida della donna, aveva notato il ladro scappare e si era lanciato al suo inseguimento, ma alla fine lo aveva perso di vista.

Grazie alla collaborazione del giovane, i carabinieri si sono messi subito alla ricerca del fuggitivo, riuscendo ad individuarlo poco lontano dal luogo del furto. Bloccato, è stato identificato in un 40enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, che corrispondeva alla descrizione fornita, nonostante avesse rigirato il giubbotto che indossava, presumibilmente per evitare di essere riconosciuto.

Davanti alle accuse mosse e agli approfondimenti avviati dal personale dell'Arma, l'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità e permesso che la refurtiva venisse interamente recuperata. I carabinieri avrebbero poi ricostruito la vicenda, accertanto che il 40enne aveva approfittato di un momento di distrazione dell’anziana, la quale per aprire il portone di casa aveva appoggiato a terra la propria borsa, della quale il cittadino straniero si sarebbe appropriato con una mossa repentina per poi scappare. Resasi conto della situazione, la 77enne ha iniziato a chiedere aiuto, attirando l'attenzione del cittadino che ha poi avvisato le forze dell'ordine.

I carabinieri hanno riconsegnato alla donna, ancora agitata, quanto le era stato sottratto, tranquillizzandola.

Il 40enne è stato tratto in arresto e trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella mattinata di martedì è stato condotto davanti al giudice del tribunale scaligero, che ha convalidato il provvedimento e rinviato la direttissima a giugno 2024.