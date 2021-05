Il Volo in Arena omaggia Morricone e c'è la deroga sul coprifuoco: rientro a casa fino alle 2 di notte

Il concerto è previsto per sabato 5 giugno quando il Veneto sarà verosimilmente ancora zona gialla ed il coprifuoco inizierà alle ore 23, ma non per gli spettatori in Arena

Secondo quanto si apprende dalla società Arena Live, il pubblico del grande concerto che si terrà all'Arena di Verona il 5 giugno prossimo, con l'omaggio del trio Il Volo al maestro Ennio Morricone, avrà tempo fino alle ore 2 di notte per rientrare a casa. Si tratta dunque di una deroga speciale alla misura del coprifuoco che, in zona gialla, fino al 7 giugno è previsto abbia inizio alle ore 23 tutte le sere. Il Veneto, dati epidemiologici permettendo, si troverà verosimilmente in area gialla il 5 giugno, potendo però passare in quella bianca proprio da lunedì 7 giugno e a quel punto il coprifuoco verrà del tutto meno.

Tuttavia per il concerto in Arena vi sarebbe stato ancora il limite orario per gli spostamenti alle ore 23, ma già nelle scorse ore vi erano state chiare indicazioni da parte della sottosegretaria alla ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, la quale aveva spiegato che per l'evento del concerto-omaggio a Morricone in Arena una deroga sarebbe arrivata. Di queste ore è l'anticipazione ufficiale da parte di Arena Live che in una breve nota comunica le «indicazioni esclusive» con riferimento a tale evento:

«Per gli spettatori del concerto-tributo del 5 giugno 2021 all'Arena di Verona: lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15 e la conclusione è prevista intorno alla mezzanotte. Gli spettatori avranno a disposizione fino alle ore 02.00, dal termine della manifestazione, per tornare alle proprie abitazioni. L'ingresso del pubblico sarà consentito e disciplinato a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 20.30».

Si tratta di una notizia di rilievo nazionale, poiché si tratterebbe del primo caso di "deroga" speciale alla norma del coprifuoco in caso di eventi di particolare rilievo, così come previsto peraltro nel decreto-legge del 18 maggio 2021, cosiddetto "riaperture anticipate".