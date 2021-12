Inveisce contro i poliziotti in una manifestazione No Vax, denunciato 56enne

Per tre anni, un 56enne veronese non potrà più calpestare il territorio comunale di Padova. L'uomo è stato raggiunto da un foglio di via con divieto di ritorno firmato dal questore padovano Antonio Sbordone per il comportamento tenuto durante una manifestazione No Vax e No Green Pass.

Durante il corteo organizzato a Padova il 27 novembre scorso, il 56enne è stato denunciato per aver inveito contro i poliziotti. In particolare, come scritto su Padova Oggi, l'uomo avrebbe preso di mira un agente a bordo dell'auto di servizio, battendo le mani e urlando contro il finestrino. I colleghi del poliziotto, temendo che l'esempio del manifestante fosse seguito da altri, sono intervenuti per farlo smettere e lui ha opposto resistenza. Così, sono scattati la denuncia ed il successivo provvedimento del questore.