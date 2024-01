Aveva investito due anziani sulle strisce, pirata denunciato e patente ritirata

È stato individuato e denunciato il presunto responsabile dell'incidente stradale di ieri sera, 3 dicembre, in Borgo Roma, a Verona. C'era un 73enne alla guida della Renault che poco prima delle 20 di ieri ha investito una coppia di anziani sulle strisce pedonali di Via Centro, davanti alla farmacia all'incrocio con Via Gorizia. Dopo aver travolto i due pedoni, l'automobilista è scappato facendo perdere le proprie tracce. Per questo l'uomo è stato ricercato dalla polizia locale di Verona ed è ora accusato di fuga ed omissione di soccorso. Gli agenti gli hanno già ritirato la patente, la quale sarà inviata alla prefettura con previsione di un periodo di sospensione di almeno due anni. Al 73enne sono state anche contestate varie violazioni al codice della strada, tra cui l'omessa precedenza ai pedoni sull'attraversamento pedonale. E in tutto le violazioni prevedono la decurtazione complessiva di diciotto punti.

Il pirata della strada è stato individuato grazie ad un video prodotto da una dash-cam a bordo di autovettura. Queste immagini sono state fornite da un cittadino alla polizia locale, la quale le ha analizzate insieme agli altri dati raccolti dagli agenti del servizio tecnologico ed informatico.

«Ferma condanna di un grave comportamento dell’automobilista e un particolare plauso alla polizia locale per lo straordinario impegno profuso e la dedizione dimostrata in queste ore per individuare l'autore di questo grave reato - è stato il commento dell'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - Un ringraziamento al testimone che, con grande senso civico, ha contribuito al positivo risultato a riprova dell’importanza dei cittadini e delle loro segnalazioni».

«Le immagini fornite dal cittadino, poi confermate da altre telecamere di videosorveglianza cittadine sempre più strategiche, e il lavoro del personale del servizio informatica e tecnologie del comando che ha incrociato migliaia di numeri e lettere con il modello di auto, sono state strategiche - ha confermato il comandante della polizia locale Luigi Altamura - L’opinione pubblica deve sapere che sulla pirateria stradale l'impegno sarà sempre massimo».