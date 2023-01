Denunciato ancora, torna a casa e le dà fuoco: ricoverato con TSO

Oltre ai danni all'abitazione, l'attacco d'ira gli ha procurato anche un'altra denuncia. Nel pomeriggio di martedì i vigili dl fuoco di Verona sono intervenuti in via Dal Bene, all'altezza dell'incrocio con via Lorenzi, in prossimità di via Fincato per un incendio scoppiato all'interno di un appartamemento. I lavoro dei pompieri è stato portato a termine in breve tempo, ma le fiamme sarebbero state appiccate dallo stesso residente.

La stessa mattina, riferisce L'Arena, infatti l'individuo sarebbe stato denunciato dai carabinieri e si trovava già ai domiciliari, così quando è tornato a casa in preda alla rabbia avrebbe dato fuoco all'abitazione.

Per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio, la polizia locale ha momentamente bloccato il traffico, mentre l'uomo, a causa del suo forte stato di alterazione, è stato condotto in ospedale per il Trattamento Sanitario Obbligatorio.