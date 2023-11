«L’Olocausto? La più grande menzogna della storia»: 57enne denunciato dalla polizia

«Buonanotte ebreo parassita (con la stella di David barrata)», «Anna Frank e la sua “emigrazione”: SOLDI, SOLDI, SOLDI e irregolarità bancarie.. altro che RAZZA! Una vergognosa fuga con la cassa?», «L’Olocausto? La più grande menzogna della storia»: sono solo alcune delle condivisioni di stampo antisemita che un 57enne residente nella provincia scaligera avrebbe pubblicato sul web.

A riferirlo è la questura di Verona, la quale spiega che dopo un'indagine di natura prevalentemente informatica, nella giornata di domenica la Digos scaligera ha eseguito una perquisizione per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa presso l’abitazione dell'individuo in questione, ritenuto l’utilizzatore del profilo segnalato.

Nelle varie interazioni rilevate, sarebbero presenti innumerevoli post di stampo negazionista e di minimizzazione della Shoah, oltre ad emergere una chiara posizione discriminatoria antisionista.

Le forze dell'ordine spiegano che, nell'ambito di una logica ritenuta tipicamente "complottista", il 57enne in più occasioni avrebbe definito gli ebrei come "capofila" di trame ed interessi economici internazionali volti a condizionare anche la politica estera delle società occidentali.

Incensurato, era già noto alle forze di polizia come simpatizzante dei locali ambienti no vax e dell’estrema destra scaligera.

Nel corso delle operazioni, supportate anche da personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni di Verona, sono stati inoltre sequestrati diversi dispositivi elettronici ritenuti utili per il proseguimento delle indagini.