Si aggira con fare sospetto in farmacia: cinquantasettenne denunciato dalla polizia

Nella mattina di ieri, venerdì 4 agosto intorno alle ore 10.30, la polizia di Stato riferisce di aver ricevuto la segnalazione concernente un uomo che si sarebbe aggirato «con fare sospetto» nei pressi di una farmacia di via Carlo Cipolla a Verona. Il soggetto in questione sarebbe poi entrato nel negozio indossando un berretto e degli occhiali da sole neri, ma dopo pochi minuti, senza aver acquistato o chiesto alcunché, si sarebbe allontanato a bordo di un’auto che avrebbe avuto «una targa occultata da alcuni fogli di carta». Il responsabile della farmacia, la cui attenzione era stata catturata da questi atteggiamenti sospetti, avrebbe quindi deciso di informare il 113 dell'accaduto.

Le volanti della polizia, prontamente allertate dalla centrale operativa della questura, si sono quindi attivate mettendosi alla ricerca dell’autovettura sospetta che, di lì a poco, avrebbero intercettato in via Spolverini, a qualche metro di distanza da un’altra farmacia comunale. A seguito di un accurato controllo, spiega la questura scaligera in una nota, gli agenti intervenuti avrebbero dapprima appurato che il conducente, ovvero «un 57enne italiano», avrebbe già avuto a suo carico «una condanna proprio per il reato di rapina e precedenti per lesioni e minacce».

Successivamente, specifica inoltre la nota della polizia, durante la perquisizione del veicolo, dopo aver constatato che effettivamente la targa sarebbe risultata «occultata così come era stato segnalato», gli agenti delle volanti avrebbero trovato sul sedile del veicolo «un coltello seghettato, delle forbici e un sacco nero di plastica». Si tratta di strumenti che la polizia giudica «utili ad intimidire», così come gli accessori indossati dall'uomo, secondo gli agenti, sarebbero «chiaramente deputati ad occultarne il viso».

Accompagnato quindi in questura per ultimare i dovuti accertamenti, l’uomo è stato denunciato per «porto di oggetti atti ad offendere» e per «soppressione, distruzione e occultamento di atti veri».