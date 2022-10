Sorpreso con auricolare e telecamera all'esame della patente: denunciato dalla polizia locale

La polizia locale di Verona riferisce di aver denunciato un uomo di 47 anni, cittadino indiano «in regola con le norme sul soggiorno in Italia» e residente nell'Est Veronese, il quale sarebbe stato «sorpreso ad utilizzare un ingegnoso sistema di comunicazione con l'esterno per superare la prova di teoria all'esame di guida per gli autocarri». La scoperta sarebbe avvenuta anche grazie alla collaborazione degli ispettori della motorizzazione. Sarebbe stato infatti un abile funzionario della motorizzazione a dare l'allarme agli agenti poi giunti sul posto.

In base a quanto rirportato dalla polizia locale in una nota, alla vista dei vigili il 47enne si sarebbe infilato un auricolare nell'orecchio, nel tentativo di nasconderlo, a tal punto in profondità che sarebbe poi «dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso per estrarlo». Gli agenti del laboratorio analisi documentale del comando di via del Pontiere hanno quindi sequestrato tutto il materiale rinvenuto, ovvero «una apparecchiatura nascosta e formata da connettori e strumenti elettronici, sim telefonica e trasmettitori con telecamera e miniauricolare».

Secondo la ricostruzione della dinamica fornita dalla polizia locale, vi sarebbe stato un «complice all'esterno» che avrebbe potuto «leggere i quiz e fornire tramite un impulso le risposte corrette». Grazie a questi sistemi tecnologici, sarebbero sempre più numerosi i tentativi fraudolenti di superare un esame che è diventato particolarmente complesso. L'uomo, evidenzia in conclusione la nota della polizia locale, è stato «segnalato per tentata truffa aggravata, falsità ideologica e per violazione delle normative per coloro che si attribuiscono lavori altrui in caso di esami e titoli abilitativi».