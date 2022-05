Moretti (Pd): «Centinaia di ragazze denunciano molestie all'adunata degli alpini». Interviene il ministro della Difesa

«Le oltre 100 denunce di molestie da parte di donne e ragazze durante il raduno degli alpini a Rimini non vanno derubricate con il solito “raptus” del maschio». Lo afferma sulla propria pagina Facebook l'europarlamentare veneta per il Partito democratico Alessandra Moretti che poi aggiunge: «Non esiste alcun "richiamo della foresta" o alcun riferimento alla natura primitiva del maschio, alfa o beta che sia, che possa giustificare una manata sul sedere o una frase imbarazzante o peggio. Se ancora siamo messi così, - prosegue Alessandra Moretti - con la benevolenza retrograda del cameratismo, significa che non abbiamo fatto molti passi in avanti sul terreno delle pari opportunità».

Il post Facebook dell'europarlamentare Alessandra Moretti

La dem Alessandra Moretti si è quindi rivolta direttamente al ministro della Difesa, nonché suo collega di partito, Lorenzo Guerini: «È proprio un cambio di mentalità culturale quello che serve e benissimo ha fatto il ministro Guerini a dire che episodi gravi come questo non si possono giustificare. Lo dico da mamma: possiamo mai far passare ai nostri figli il messaggio che le donne possono essere molestate nel sacro nome del branco? No, certo che no», ha quindi concluso Alessandra Moretti.

Dal canto suo, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha chiarito che le denunce di molestie collegate all'adunata degli alpini che si è chiusa l'8 maggio a Rimini non vanno sottovalutate. Così si è espresso in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: «I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati».

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha poi aggiunto: «Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori degli alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni. È sbagliato fare generalizzazioni, - ha puntualizzato Guerini - ma allo stesso tempo non ci deve essere nessuna tolleranza: le molestie e le violenze non devono mai e in nessun caso trovare alcuna giustificazione e vanno condannate senza esitazioni».