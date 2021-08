Non rispetta l'obbligo di quarantena e va al lavoro, denunciata 54enne

Una veronese di 54 anni è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri ferraresi del Lido delle Nazioni per non aver rispettato le norme di contenimento del coronavirus. Come riportato da La Nuova Ferrara, i militari hanno accertato che la donna sarebbe andata a lavorare il 14 agosto scorso nonostante l'obbligo di rispettare il periodo di quarantena.