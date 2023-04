Guida in stato di ebbrezza: automobilisti denunciati e veicoli sequestrati dai carabinieri

I carabinieri delle stazioni di San Bonifacio, Colognola ai Colli e Soave hanno compiuti negli scorsi giorni una serie di servizi volti al contrasto delle condotte di guida non in linea con quanto previsto dal codice della strada, a tutela della circolazione stradale sicura, con particolare attenzione ai Comuni di San Bonifacio, Caldiero e Colognola ai Colli. In base a quanto si apprende da una nota dei militari dell'Arma, sono stati per l'occasione allestiti posti di controllo lungo le principali arterie stradali, allo scopo di prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

I carabinieri, in tal senso, segnalano di aver denunciato tre persone per «guida in stato di ebrezza» e due per il «rifiuto di sottoporsi ad accertamenti rivolti a verificare la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope». In quattro casi, chiarisce ancora la nota dei militari, è stata anche «sequestrata l’autovettura» in quanto il conducente avrebbe avuto «un tasso alcolemico decisamente superiore ai limiti consentiti dalla legge».

Oltre a questi episodi appena ricordati, in cui il tasso alcolemico sarebbe risultato «superiore a 0,80 grammi per litro (g/l)» e per i quali è quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, i carabinieri rivelano che sono stati «sanzionati amministrativamente» per guida in stato di ebbrezza altri quattro utenti della strada. Nei confrotni di quest'ultimi, l’accertamento tramite etilometro avrebbe restituito «un valore superiore a 0,50 ma non a 0,80 grammi per litro».

La nota dei militari, infine, evidenzia che «per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».