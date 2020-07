Sei denunciati per una rissa fuori dalla discoteca: quattro sono residenti a Verona

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, riferiscono di aver denunciato per rissa, in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, sei persone di età compresa fra i 19 e i 46 anni e residenti a Verona e Vicenza. In base a quanto riportato in una nota dei militari dell'Arma, l'episodio contestato si sarebbe verificato domenica 12 luglio 2020 alle ore 4 di notte circa, all’esterno di una discoteca nel Vicentino.

Qui, un gruppo di quattro giovani residenti a Verona, tre dei quali originari del Gambia e un romeno, al rifiuto degli addetti alla security di accedere nel locale, si sarebbero resi responsabili di una rissa. Nel corso dell'episodio vi sarebbe stato anche il coinvolgimento di altre persone, dileguatesi tuttavia poco prima del sopraggiungere dei carabinieri e della sezione Volanti della questura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sarebbero quindi stati identificati i quattro giovani residenti a Verona (uno dei quali a seguito della rissa avrebbe anche riportato delle lesioni lievi medicate sul posto da personale del Suem 118), oltre ai due addetti alla security. Le indagini proseguono per giungere all’identificazione delle restanti persone che sarebbero state coinvolte nella rissa. L’autorità giudiziaria berica, nel frattempo informata dell’accaduto, starebbe valutando in queste ore gli eventuali provvedimenti da adottare.