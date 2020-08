Uscita da qualche giorno dal carcere di Montorio viene denunciata per furto dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 agosto, la polizia i Stato riferisce di aver fermata e denunciata per furto una giovane cittadina albanese. Il tutto sarebbe stato compiuto grazie anche alla tempestiva segnalazione della titolare di un banco del mercato rionale di piazza Pradaval a Verona.

Liberata da pochi giorni dal carcere di Montorio, la donna poi fermata sarebbe infatti stata vista frugare tra gli oggetti lasciati dalla negoziante a poca distanza. Controllando se fosse stato sottratto qualcosa, è stato per l titolare piuttosto facile accorgersi che a mancare sarebbe in realtà stato l’intero incasso del giorno precedente, quasi mille euro in contanti.

La precisa descrizione della donna sospettata del furto, resa nell’immediatezza dalla commerciante, avrebbe quindi permesso ai poliziotti di rintracciare la cittadina straniera già pochi minuti dopo il fatto. Portata negli uffici della questura scaligera e perquisita, addosso alla giovane i poliziotti spiegano di aver trovata una somma in contanti che, sommata agli scontrini degli acquisti che aveva fatto nei pochi minuti intercorsi tra il furto e l’identificazione, coincideva esattamente con quella mancante alla cassa della denunciante.