Fake news sul punto tamponi di Verona, l'Ulss 9 Scaligera sporge denuncia

Il reato ipotizzato è procurato allarme. La bufala è circolata via Whatsapp sotto forma di messaggio vocale e riferiva che al Covid point della Fiera molti vaccinati contro il Covid erano risultati positivi al virus, mentre i non vaccinati era negativi

«La direzione ha incaricato l'ufficio legale per presentare un esposto che riguarda l'articolo 658 del codice penale: procurato allarme». La direzione e l'ufficio legale sono quelli dell'Ulss 9 Scaligera e le parole sono state pronunciate dal dottor Giuseppe Cenci, direttore amministrativo dell'Ulss e braccio destro del direttore generale Pietro Girardi.

L'Ulss 9 Scaligera, dunque, ha presentato una denuncia contro coloro che hanno realizzato un messaggio vocale diffuso nei giorni scorsi via Whatsapp. Messaggio arrivato anche nei cellulari dei vertici dell'Ulss, i quali lo hanno ritenuto lesivo nei confronti dell'azienda sanitaria e dei suoi operatori. «Operatori che da mesi lavorano al massimo delle loro possibilità con dedizione e con impegno - ha dichiarato Cenci - E con la nostra iniziativa vogliamo tutelare anche i cittadini che di fronte ad affermazioni prive di fondamento possono essere disorientati, stressati e confusi».

Il messaggio vocale circolato tramite i social network riferiva che il 29 luglio nel punto tamponi della Fiera di Verona erano risultati positivi al coronavirus un gran numero di cittadini vaccinati contro il Covid, mentre i non vaccinati erano tutti negativi al test oppure asintomatici. Una bufala sbugiardata dai numeri ufficiali forniti dall'Ulss: giovedì 29 luglio 2021, al Covid point della Fiera, sono stati eseguiti 938 test tra molecolari e rapidi; di questi test solo 25 sono risultati positivi e tra questi positivi c'è solo un cittadino completamente vaccinato.

«Il nostro è un paese libero e democratico e chiunque può esprimere dissenso in modo corretto - ha aggiunto Cenci - Ma in questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa di grave. Ci troviamo di fronte ad un'affermazione infondata e basata su circostanze inventate e attribuite a nostri operatori. Per questo abbiamo ritenuto doverosa la segnalazione all'autorità giudiziaria».