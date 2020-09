Residente a Verona denunciato per aver diffuso notizie diffamatorie sul web

Un cittadino residente a Verona e originario del territorio padovano di Piove di Sacco è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. L'uomo avrebbe condiviso su Facebook una notizia diffamatoria e per renderla più credibile avrebbe utilizzando la grafica del giornale online PadovaOggi. La bufala sembrava un articolo scritto dalla redazione padovana, che invece è totalmente estranea ai fatti e non ha mai scritto la falsa notizia in questione. Il tutto è stato opera del denunciato, il quale aveva diffuso su internet la fake news dell'arresto del sindaco di Piove di Sacco Davide Giannella. Arresto che non è mai avvenuto.

