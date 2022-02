Denunce in tribunale contro il Governo e manifestazione in piazza Brà: proteste a Verona per il Green Pass

Venerdì il "Procura Day" e sabato manifestazione. Weekend di proteste a Verona da parte dei contestatori delle norme di contenimento per il Covid-19 e dell'operato del Governo.

Procura Day

Nella mattinata del 4 febbraio, alcune decine di persone si sono recate in via dello Zappatore, dove ha sede il Tribunale di Verona, per depositare le denunce nei confronti del Premier Mario Draghi e dei suoi ministri per «rispondere del reato di cui all’articolo 610 c.p. che punisce: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”». Si tratta di un atto dello studio di un avvocato della Provincia di Genova, Marco Mori, che nei giorni precedenti era stato presentato anche in altre città.

I manifestanti hanno incontrato qualche difficoltà nel depositare le querele contro quello che definiscono «ricatto vaccinale» e i loro promotori, dal momento che per accedere al tribunale è necessario essere in possesso almeno del Green Pass base: alcuni allora hanno scelto di delegare dei conoscenti, altri si sono diretti alla caserma dei carabinieri di via Salvo d'Acquisto, dal momento che per accedervi non è necessaria la certificazione.

«Come gia avvenuto in diverse altre città, anche a Verona tanti cittadini liberi stanno affollando la Procura per presentare denuncia-querela verso il Presidente Mario Draghi e gli altri Ministri del suo Governo», scrivono gli organizzatori del comitato Verona per la Libertà: «Ci sono Italiani coraggiosi. Ci sono Italiani che resistono. Ci sono Italiani che contrattaccano».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

100 Giorni da Leoni

Ha preso il via alle 14.30 di sabato invece, sui gradini di Palazzo Barbieri in piazza Brà, la manifestazione organizzata dall'associazione 100 Giorni da Leoni, che ha avuto il sostegno di Verona per la Libertà. Diversi gli interventi sul palco della protesta che si è tenuta nel pomeriggio del 5 febbraio, per la quale non si sarebbero registrati disordini.