Droga, furto, danneggiamento e un ubriaco contro mano: denunce e sanzioni dei carabinieri a Verona

Droga, danneggiamento, tentato furto e anche un guidatore ubriaco in contromano. I controlli svolti nell'ultima settimana dai carabinieri della compagnia di Verona sul territorio comunale del capoluogo scaligero non hanno riguardato solo il rispetto delle norme di contenimento della pandemia: i militari infatti sono stati impegnati nelle consuete attività di prevenzione e repressione dei reati, che hanno portato alla denuncia di 3 persone e alla segnalazione di altre 6 come consumatori di stupefacenti, mentre è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto ad un guidatore.

Droga

Due individui dovranno rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre 6 sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo in quanto assuntori di droghe, per i quali è scattata la sanzione amministrativa per "uso personale di sostanza stupefacente".

I denunciati sono un pregiudicato 21enne che, nel corso di un controllo, è stato trovato in possesso di 2 grammi di eroina e oltre 1000 euro in contanti, nascosti all'interno della sua vettura, mentre l'altra persona è stata sorpresa dai militari della stazione di Parona Valpolicella nell'atto di cedere 8 grammi di hashish ad un acquirente.

Danneggiamento e tentato furto

Un 46enne di origine straniera, senza fissa, dimora è stato invece denunciato dai carabinieri della sezione Radiomobile per il reato di danneggiamento ai danni della vetrina di un istituto bancario e per quello di tentato furto. Quest'ultimo per aver oltre passato le barriere anti taccheggio del punto vendita Decathlon e aver cercato di guadagnarsi la fuga, dopo essere stato sorpreso con alcuni capi di abbigliamento nascosto nello zaino.

Ubriaco e in contromano

Nel corso di alcuni controlli su strada infine, i militari hanno notato e fermato un'auto che viaggiava in contromano lungo via Porta Palio, invadendo completamente la corsia dell’opposto senso di marcia: il conducente è risultato essere alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, così gli è stata ritirata la patente e sequestrata la macchina.