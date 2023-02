Salgono a 44 gli ultras denunciati in seguito agli scontri nel prepartita dell'amichevole tra Hellas Verona e Nk Istra

Dopo una prima attività d’indagine che aveva portato alla «denuncia di 34 tifosi (31 dei quali croati)», la Digos della questura di Verona fa sapere in una nota che avrebbe «individuato ulteriori partecipanti ai gravi disordini prima dell’inizio della gara amichevole tra Hellas Verona e NK Istra tenutasi lo scorso 18 dicembre». In particolare, secondo quanto viene riportato in una nota della questura scaligera, l’attenta visione delle immagini del sistema di videosorveglianza avrebbe permesso di «identificare ulteriori 10 ultras veronesi resisi - a vario titolo - responsabili dei reati di rissa aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e porto e lancio di oggetti atti ad offendere nel corso di manifestazioni sportive».

La vicenda e i nuovi provvedimenti

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, nell'occasione le due tifoserie si sarebbero fronteggiate, oltre che «fisicamente», anche con «il lancio di oggetti contundenti, aste da bandiera, sedie e tavolini presenti nelle immediate adiacenze degli ambulanti posizionati fuori dalla Curva Sud». La nota della questura di Verona ricorda quindi che in tale circostanza «rimasero feriti 4 agenti del Reparto Mobile di Padova con prognosi tra i 5 ed i 26 giorni».

La stessa nota della polizia quindi evidenzia che «i dieci indagati - tra i 23 ed i 31 anni - sono tutti noti per la militanza all’interno del gruppo ultras "Curva Sud" e sette di questi hanno già precedenti per reati da stadio». Nei confronti dei segnalati, fa sapere la polizia, «verranno emessi dal questore di Verona, dott.ssa Ivana Petricca, le misure finalizzate ad interdire loro l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive».

La tentata "trasferta" degli ultras croati

In base a ciò che viene riportato dalla questura scaligera, «una quindicina di ultras dell’NK Istra», lo scorso 21 gennaio in occasione del match Hellas Verona – U.S. Lecce, avrebbe tentato di «raggiungere lo stadio Bentegodi per dare supporto alla compagine salentina con la quale vige uno storico gemellaggio».

Stando sempre al resoconto fornito dalla polizia, in quell'occasione, il convoglio dei tifosi croati sarebbe stato «intercettato sull’autostrada A4 presso l’area di servizio "Scaligera Ovest"» e il personale della divisione anticrimine della questura di Verona avrebbe così «proceduto alla notifica dei Daspo per i precedenti scontri avvenuti il 18 dicembre scorso, impedendone pertanto l’arrivo a Verona». In conclusione, la stessa nota della questura precisa che «la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile».