Proteste contro il Green Pass, per gli scontri a Trieste denunce e fogli di via

È ancora nella città di Trieste il fronte caldo delle proteste contro il Green Pass. Un fronte che richiama manifestanti anche dal Veneto. Ieri, 6 novembre, si è tenuto l'ennesimo corteo che si è concluso con degli scontri. Alcuni cittadini scesi in strada nel capoluogo friulano contro la certificazione verde si sono spinti verso Piazza Unità, dove sono stati respinti dalle cariche della polizia in tenuta antisommossa. Come si legge nella cronaca di Nicolò Girardi su Trieste Prima, la giornata di ieri si è conclusa senza feriti e, per ora, una quarantina di manifestanti sono stati identificati.

Le prime denunce riguarderebbero 18 persone. Fra queste, ce ne sarebbero sei residenti fuori Trieste. Per loro, la questura giuliana ha emesso dei fogli di via obbligatori. Sempre su Trieste Prima è stato riportato che i manifestanti avrebbero tutti tra i 30 e i 50 anni e alcuni di loro sarebbero originari del Veneto, in particolare veronesi e padovani.