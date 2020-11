Cronaca Stazione / Piazzale XXV Aprile

Vuole denunciare lo smarrimento della carta di credito ma è ricercato per rapina

Un 37enne di origine nigeriana, residente a Novara, è stato condotto in carcere dalla Polfer della stazione di Porta Nuova, dopo essersi presentato nei loro uffici per aver perso una tessera per il pagamento elettronico