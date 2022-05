Un filmato fa il giro dei social e denuncia: «Degrado in piazza Bra». Tosi: «Noi faremo pulizia»

«Guardatelo questo video. Guardatelo, per rendervi conto di cosa è diventata piazza Bra, il cuore e simbolo di Verona». Così il candidato sindaco di Verona Flavio Tosi scrive sulla propria pagina Facebook, a commento di un filmato che denuncia un episodio avvenuto a Verona, a brevissima distanza dall'arena.

Nel video si possono apprezzare due protagonisti: un uomo in rosso con ombrello giallo che si prodiga in balli e riflessioni canterine un filino sconclusionate, sempre sollecitato ed incalzato dal videomaker. In secondo luogo, defilato sullo sfondo, si può apprezzare un altro uomo a torso nudo che, visibilmente barcollante, ad un certo punto nei suoi ondeggiamenti prende in mano anche una bottiglia di vetro, poi la agita in aria. Fortunatamente si vede quindi intervenire una terza persona e tutto si placa senza particolari conseguenze. Insomma, una scenetta non proprio edificante ma senza risvolti violenti.

Flavio Tosi, cogliendo al balzo l'occasione, ha in ogni caso sottolineato la negativa presenza di «ubriachi, molesti, gentaglia che defeca in pieno pomeriggio nei giardini accanto all'arena», promettendo che «faremo pulizia». Corsi e ricorsi storici, cinque anni addietro, quando Flavio Tosi era ancora sindaco e le elezioni si approssimavano, fu lui stesso vittima di pesanti attacchi politici proprio sul tema della "sicurezza" e proprio sulla scorta di un episodio di violenza avvenuto sempre in piazza Bra. All'epoca, lo sfidante poi eletto sindaco Federico Sboarina commentò così la rissa con accoltellamento avvenuta in Bra nel mese di maggio 2017: «Cos’altro deve succedere per far capire che l’insicurezza non è solo una percezione?». Parole che, oggi, sembrerebbero adattarsi benissimo alla campagna elettorale annunciante il ritorno del "sindaco sceriffo".