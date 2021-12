Covid-19, Governo approva decreto. Nuove regole sotto le festività natalizie

Cambiano di nuovo le regole per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia. Oggi, 23 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità un decreto legge i cui contenuti sono trapelati mentre la riunione del Governo era ancora in corso.

Come riportato da Today, dal prossimo 1 febbraio sarà ridotta la validità del cosiddetto Super Green Pass da 9 a 6 mesi. Ma sarà necessaria l'esibizione della certificazione verde anche per prendere il caffè al bancone di un bar o per accedere a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò. In sostanza, gli utenti di tutte queste attività dovranno essere guariti dal Covid-19 o vaccinati contro il coronavirus. Non basterà più il tampone negativo, ma resta valida l'esenzione per i minori di 12 anni e per chi non può vaccinarsi.

Fino al prossimo 31 gennaio, poi, sarà obbligatorio indossare le mascherine anche all'aperto. E per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblici o per assistere ad eventi in stadi, palazzetti, cinema e teatri non basteranno le semplici mascherine, ma dovranno essere portate delle Ffp2.

Stop, infine, ad eventi e feste all'aperto fino al 31 gennaio. Inoltre, dal 30 dicembre e fino al termine dello stato di emergenza per le visite ad un ospite delle rsa sarà necessaria la terza dose di vaccino. Coloro che sono vaccinati con sole due dosi resteranno fuori a meno che non risultino negativi al virus in seguito ad un test. Test che saranno eseguiti anche a tutti i viaggiatori che arrivano in Italia.