Il futuro di negozi, parrucchieri dal 7 aprile e perché il Veneto spera nella zona arancione

Nella serata di mercoledì 31 marzo è stato approvato dal Consiglio dei ministri un nuovo decreto-legge che dispone regole e misure restrittive ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19 in Italia. Sempre ieri era circolata la bozza del decreto, mentre si attende di poter leggere il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il dato essenziale che si ricava dalla nota di palazzo Chigi divulgata ieri è però molto semplice: non ci sarà un nuovo Dpcm, cioè un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, poiché col decreto-legge di ieri saranno prorogate le misure del Dpcm 2 marzo 2021 che di suo sarebbe altimenti scaduto il 6 aprile. Tutte le misure? No, solo quelle che non risultino essere in contrasto con quanto fissato nel decreto-legge approvato ieri.

Facciamo un esempio per capire: sulla scuola il Dpcm 2 marzo 2021 prevedeva che in zona rossa si adottasse sempre la didattica a distanza, persino all'asilo nido. Il decreto-legge approvato ieri, invece, dispone che sull'«intero territorio nazionale», fino alla classe prima media, le attività scolastiche si svolgano in presenza. Questa disposizione è in contrasto con quella indicata dal Dpcm 2 marzo 2021 per la zona rossa, dunque a prevalere su questo specifico punto sarà il decreto-legge di ieri e, quindi, la scuola tornerà in presenza dal 7 aprile, anche in zona rossa, dall'asilo nido alla prima media. In zona arancione, al contrario, nulla cambierà poiché lo stesso decreto-legge proroga quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021 con l'attività in presenza per un minimo del 50% ed un massimo del 75% della popolazione studentesca dalla seconda media fino alle scuole superiori.

Altri punti essenziali che con il decreto-legge del 31 marzo vengono prorogati dal 7 fino al 30 aprile 2021, erano poi contenuti nel precedente decreto-legge del 13 marzo 2021, n. 30. Questi in particolare sono «l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione», quindi la possibilità a prescindere dagli altri parametri di far scattare in una Regione la zona rossa qualora soltanto l'incidenza dei contagi superi i 250 casi ogni 100 mila abitanti, infine la possibilità solo nelle Regioni zona arancione di effettuare una volta al giorno la "visita a casa" di amici e parenti restando però all'interno del proprio Comune. In merito alla "visita a casa", sia detto per inciso, ricordiamo che solo dal 3 al 5 aprile si potrà effettuare, anche se tutta Italia sarà zona rossa, e sarà ammessa spostandosi addirittura all'interno dell'intera propria Regione. Si tratta però di una concessione occasionale per le festività di Pasqua che, invece, dal 7 aprile in zona rossa non sarà più garantita (essendo che il Dpcm 2 marzo 2021 prorogato fino al 30 aprile non la prevede).

Si è già detto del fatto che fino al prossimo 30 aprile col nuovo decreto-legge viene prorogata la disposizione che impone l'applicazione delle norme previste per la zona arancione anche in quelle Regioni che all'esito del monitoraggio settimanale dovessero presentare dei dati da zona gialla. Sul punto va precisato che il nuovo decreto-legge esplicita la facoltà per il Consiglio dei ministri di adottare delle «deliberazioni» per modificare le misure adottate. Nel gioco delle parti tra "aperturisti" e "prudenzialisti" al governo, questo passaggio sembrerebbe aver placato in parte il leader della Lega Matteo Salvini, ma si tratterà di vedere se effettivamente poi il Cdm deciderà, cosa che avrebbe peraltro già da sempre potuto fare, di ignorare i consigli del Comitato tecnico scientifico e dell'Iss. Organi dello Stato questi che, va ricordato, non sono esecutivi, ma semplicemente consultivi e, pertanto, il governo avrebbe già da sempre anche potuto ascoltarne i pareri per poi ignorarne i consigli e decidere politicamente di amministrare la pandemia in altro modo. Se a metà aprile il Cts consiglierà di continuare ad applicare le misure "arancioni" alle Regioni nominalmente "gialle", il premier Mario Draghi ed i suoi ministri decideranno davvero, assumendosi il rischio sanitario connesso, di ignorare questi consigli? Staremo a vedere. Nel frattempo, quel che si può dire è che fino al 30 aprile bar e ristoranti sono destinati al solo servizio d'asporto e al delivery, poiché con la proroga del Dpcm 2 marzo 2021 e l'applicazione in Italia delle sole misure arancioni oppure rosse, ciò è quanto inevitabilmente si ricava.

Discorso simile per quel che riguarda i negozi ed i parrucchieri o i centri estetici. Nel decreto-legge approvato ieri non si fa menzione di queste categorie, dunque non essendo previste disposizioni che contrastino con quanto previsto su tali punti specifici nel Dcpm del 2 marzo scorso, saranno appunto le già ben note regole ad essere vigenti fino al prossimo 30 aprile. Dunque in area rossa resteranno chiusi i barbieri ed i saloni di parrucchiere, così come centri estetici e tutti quei negozi che non vengano ritenuti vendere beni di prima necessità (sono sempre quelli indicati nell'allegato 23). Per quanto riguarda la zona arancione, al contrario, il principale elemento caratterizzante, oltre ad una maggiore libertà in tema di spostamenti, è proprio la possibilità per tutti gli esercizi commerciali di restare aperti senza distinzioni circa le categorie di beni venduti. Così come sempre in zona arancione possono restare aperti parrucchieri, barbieri e centri estetici.

La domanda delle domande per tutti i cittadini veneti è dunque, quando potremo tornare in fascia arancione? La risposta potrebbe arrivare proprio dal prossimo monitoraggio settimanale che si terrà venerdì 2 aprile. Se i dati lo consentiranno, il Veneto potrebbe ritrovarsi arancione dalla prossima settimana. Quale giorno? Tecnicamente un eventuale cambio di colore dal rosso all'arancione dovrebbe produrre effetti dal primo giorno non festivo dopo la pubblicazione dell'ordinanza del ministro della Salute che fissi la nuova classificazione. Quindi, essendoci pasquetta di mezzo, dal martedì. Tuttavia, nel caso del Veneto si legge nella precedente ordinanza del ministro Roberto Speranza che le misure della zona rossa «sono rinnovate fino al 6 aprile 2021», dunque la nuova classificazione per il Veneto se dovesse esserci produrrà il passaggio in arancione da mercoledì 7 aprile.

Ci sono speranze concrete che il monitoraggio per il Veneto stabilisca questo agognato cambio di colore? Senza voler illudere nessuno, ma la possibilità c'è e la conferma è giunta in mattinata anche dal governatore Luca Zaia: l'indice Rt del Veneto già la scorsa settimana era inferiore alla soglia 1,25 che determina il passaggio/conferma in area rossa, per l'esattezza era pari a 1,23. La valutazione complessiva era di rischio «moderato», tuttavia con «alta probabilità di progressione», insomma benino ma non benissimo. Altro parametro essenziale è poi quello dell'incidenza settimanale di positività ogni 100 mila abitanti: il Veneto era di poco sopra la soglia che fa scattare/confermare la zona rossa, cioè i 250 casi positivi. La nostra Regione ne aveva 254 ogni 100 mila abitanti. La speranza è chiaramente che questi dati siano domani migliorati e che quindi l'incidenza sia scesa sotto la soglia dei 250 casi, oltre che l'indice Rt si confermi sotto il valore di 1,25. Ciò è possibile ed in tal caso ci sarebbero i parametri per entrare in zona arancione, poiché esistono infatti due possibilità che, in conclusione, ricordiamo di seguito: