Dall'abolizione del coprifuoco alle cene anche al chiuso: il nuovo decreto e calendario riaperture

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato nella serata di lunedì 17 maggio un nuovo decreto-legge che modifica la normativa vigente relativamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo quanto comunicato da palazzo Chigi in una nota ufficiale, anzitutto «il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva». Sul punto bisognerà aspettare di leggere il testo del decreto per comprendere meglio, ma è già stata confermata l'ipotesi avanzata nelle scorse ore che, se il trend di calo nella nostra Regione proseguirà come in questi giorni, il Veneto potrebbe trovarsi classificato in zona bianca dal 7 giugno, vale a dire dopo il monitoraggio di venerdì 4 giugno.

Tornando al nuovo decreto-legge appena approvato, quest'ultimo secondo quanto comunicato da palazzo Chigi introduce importanti modifiche nelle Regioni "zona gialla", seppur sempre in modo graduale, ma comunque prevedendo delle importanti anticipazioni sulle "riaperture" o ripresa di attività specifiche (è il caso delle palestre, ad esempio, oppure delle cene anche nei ristoranti al chiuso). Di seguito segnaliamo le principali novità ufficialmente previste nel nuovo decreto-legge per la zona gialla: