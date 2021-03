Approvato decreto-legge: vecchio Dpcm prorogato al 30 aprile e zona gialla sospesa

Le principali misure del Dpcm 2 marzo saranno ancora valide fino al 30 aprile, ma la scuola torna in presenza fino alla prima media anche zona rossa. Restano chiusi bar e ristoranti, fino a fine mese l'Italia sarà divisa in zona arancione o rossa e resta il parametro dei 250 casi

Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 31 marzo 2021 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi ed ha approvato un nuovo decreto-legge che reca misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, oltre che in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Per quanto riguarda la gestione della fase pandemica, la principale novità è che il decreto-legge approvato prorogare le misure del Dpcm 2 marzo 2021 e del decreto-legge 13 marzo 2021 fino al prossimo 30 aprile. Così si legge infatti nella nota ufficiale di palazzo Chigi:

«Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda: - l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; - l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100 mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; - la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale».

In sostanza, fino al 30 aprile prossimo, molte cose resteranno uguali a come le conosciamo, a cominciare dal fatto che bar e ristoranti dovranno limitarsi al solo servizio d'asporto e domicilio, poiché la zona gialla di fatto sparisce dalla circolazione, essendo che anche quelle Regioni che presenteranno dei dati epidemiologici da zona gialla si vedranno applicare le norme dell'area arancione. Oltre a ciò, resta anche il parametro dell'incidenza di positività superiore ai 250 casi ogni 100 mila abitanti per far scattare la zona rossa in una Regione, come avvenuto per il Veneto nell'ultimo monitoraggio in cui aveva un indice Rt da zona arancione ma 254 casi positivi ogni 100 mila abitanti ed è quindi rimasto zona rossa.

Vi sono degli elementi di novità, ad ogni modo. Anzitutto il fatto che «il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri». A tal riguardo vi è chi ha parlato in merito di una sorta di "commissariamento" del ministro della Salute, ma sarà da valutare quale potrà essere l'effettiva portata di queste eventuali deliberazioni del Cdm, se cioè nel concreto accadrà che in una Regione venga fatta scattare effettivamente la zona gialla a fronte di dati in miglioramento, o se si tratta in realtà soltanto di una formula vuota utile a quietare le spinte "aperturiste" di una componente del governo (la Lega).

Altra novità annunciata è il ripristino della didattica in presenza dagli asili nido fino alla prima media in zona rossa: «Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado». Per i successivi gradi di istruzione, si legge sempre nella nota del governo, «è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».

Le altre misure approvate

Il decreto-legge approvato il 31 marzo 2021 inoltre prevede: