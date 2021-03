Approvato il decreto, Pasqua in zona rossa ma con visita a casa: «Veneto rosso da lunedì»

La zona rossa in Veneto viene data per certa già da lunedì 15 marzo, mentre il Consiglio dei ministri ha appena approvato un nuovo decreto-legge che blinda le festività di Pasqua

«Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche»: secondo quanto appreso dall'Ansa, sono queste le Regioni che complessivamente saranno rosse, tra quelle che già lo sono e quelle che dovrebbero diventarlo in base al peggioramento degli indicatori. Sono invece 8 quelle che sono o dovrebbero diventare zona arancione: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Val d'Aosta.

Nel caso in cui il ministro della Salute dovesse effettivamente firmare una nuova ordinanza destinata a classificare la nostra Regione in zona rossa, il cambio di fascia dovrebbe avvenire a partire da lunedì 15 marzo, così come stabilito dal Dpcm del 2 marzo 2021. Tra le misure più restrittive previste nella zona rossa ricordiamo quelle principali:

Spostamenti vietati già all'interno del proprio Comune, salvo motivi di lavoro, necessità o salute. Si esce di casa dunque sempre con autocertificazione e con un motivo valido tra quelli previsti dalle norme.

Divieto di spostamento verso le abitazioni private abitate, quindi niente più "visita a casa" nemmeno dentro il proprio Comune.

I negozi risultano essere chiusi, salvo quelli indicati come essenziali nella lista contenuta all'allegato 23 del Dpcm.

I servizi alla persona che non vengono sospesi sono solo quelli indicati nell'allegato 24 del Dpcm, dove sono assenti i parrucchieri e centri estetici che, dunque, in zona rossa devono chiudere.

Per bar e ristoranti è previsto come in zona arancione il solo servizio d'asporto e a domicilio.

In queste ore si è svolto inoltre il Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto-legge che prevederà sempre dal 15 marzo nuove misure restrittive, in particolare per il periodo delle vacanze di Pasqua. Nel testo infatti si legge che «dal 3 al 5 aprile», cioè dal sabato prima di Pasqua al lunedì di pasquetta, «le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale». Tuttavia viene però aggiunto che «sarà comunque possibile spostarsi all'interno della propria Regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone», quindi ammettendo la cosiddetta "visita a casa" per lo scambio di auguri nei tre giorni del lungo weekend pasquale. "Visita a casa" che, come appena visto, risulterebbe altrimenti vietata in zona rossa anche dentro il proprio Comune.

L'altra importante aggiunta che il decreto-legge apporta alle misure precedentemente fissate, con il Dpcm del 2 marzo 2021 che resterà comunque in vigore fino al 6 aprile 2021, riguarda la facilità aumentata con cui una Regione potrà ritrovarsi classificata in zona rossa all'esito del monitoraggio settimanale: «Le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa». Oltre a ciò, le Regioni classificate come zona gialla finiranno fino al 2 aprile comunque in arancione.

La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha dichiarato via social: «È finito da poco il Consiglio dei ministri nel quale abbiamo dato via libera a congedi parentali e bonus baby sitter, risorse importanti per sostenere concretamente le famiglie in una fase così delicata. Una risposta precisa e tempestiva alle richieste avanzate in queste ore da presidenti di Regione, sindaci e amministratori locali».