Nuovo Green Pass e obbligo vaccinale: le regole anti-Covid per il Natale

Dopo la riunione della Cabina di regia di questa mattina, 24 novembre, il Governo ha formalizzato le nuove misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Novità contenute nel decreto legge approvato questo pomeriggio dal Consiglio del ministri e comunicate dal presidente del consiglio Mario Draghi, insieme ai ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini.

Le nuove regole saranno in vigore dal prossimo 6 dicembre, come riportato da Alberto Berlini su Today. I cambiamenti principali riguardano il Green Pass. La validità della certificazione verde viene ridotta da 12 a 9 mesi per chi si sottopone al vaccino. Inoltre, chi ha ottenuto il Green Pass con la vaccinazione potrà continuare ad utilizzarlo come ha sempre fatto, mentre chi ottiene il Green Pass attraverso un tampone negativo al virus avrà delle limitazioni anche in zona bianca. Spettacoli e cerimonie pubbliche, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche saranno accessibili in zona bianca e in zona gialla solo ai vaccinati con Green Pass. Questo esclude i possessori di Green Pass con tampone negativo. Anche le limitazioni che vengono introdotte nel passaggio di una regione in zona arancione saranno valide solo per i non vaccinati. Mentre in zona rossa le restrizioni varranno per tutti. Viene poi introdotto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere agli alberghi e per viaggiare su ogni tipologia di treno. In questi casi, però, si potrà esibire anche solo un Green Pass ottenuto tramite tampone negativo.

Infine, il vaccino anti-Covid, dal 15 dicembre, diventerà obbligatorio per alcune categorie di lavoratori. Finora, l'obbligo riguardava solo i sanitari, ma presto saranno tenuti a farlo anche i lavoratori del settore scolastico, della sicurezza e della difesa.