Da operaio a imprenditore digitale, morto a 30 anni Davide Cugola

Si è tenuto alle 10 di questa mattina, 3 luglio, nella chiesa parrocchiale di Caselle, a Nogara, il funerale di Davide Cugola, 30enne veronese passato dalla vita da operaio a quella di imprenditore digitale. Una vita interrotta improvvisamente, lasciando nel dolore i tanti follower che lo seguivano sui social.

La storia di Davide Cugola l'ha scritto lui stesso sui social. Uno storia di cambiamento, che in lui già maturava e che la pandemia da Covid-19 ha definitivamente innescato. «È iniziato tutto come un gioco, ero stufo della mia vita, di lavorare per qualcun'altro, di stare nel classico ambiente lavorativo dove la crescita e la creatività sono limitati e non c'è meritocrazia - ha scritto il 30enne nel novembre scorso - Le assurde regole sul Covid mi hanno tagliato fuori da un ambiente che, in fondo in fondo, non mi apparteneva. Dopo 2 anni finalmente posso dire di aver trovato quello che fa per me: poter aiutare le persone, crescere come persona e come guadagni giorno dopo giorno, avere più tempo, girare il mondo con i miei amici e conoscere persone straordinarie da ogni dove».

Sembrava dunque che il 30enne fosse riuscito a decollare professionalmente, partecipando ad eventi su bitcoin ed altre criptovalute e girando il mondo, tra Dubai e Hong Kong. «Ho conosciuto persone in grado di muovere miliardi, una nuova cultura molto diversa dalla nostra - raccontava Cugola - Questi viaggi sono una occasione incredibile di crescita».

Viaggi che comunque non lo hanno staccato dalla provincia di Verona, dove tornava e dove viveva. E dove oggi lo hanno pianto in tanti, insieme a sua madre Sabrina a suo padre Lucio e a sua sorella Chiara.