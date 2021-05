Covid: i dati dei positivi nei singoli Comuni dell'intera provincia di Verona

L'analisi dei casi positivi in ciascun Comune della provincia scaligera

Cominciano ad essere numerosi i Comuni della provincia veronese senza casi di persone positive al coronavirus rilevati. In particolare, nella giornata di oggi, domenica 9 maggio, troviamo i seguenti territori senza positivi: Castagnaro, Cerro Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, San Mauro di Saline e Terrazzo. Un solo caso positivo è stato segnalato rispettivamente nel Comune di Bonavigo e in quello di Pressana.

Per quanto riguarda il capoluogo Verona troviamo quest'oggi 954 persone positive, vale a dire 69 in meno rispetto a quanto indicato nelle scorse 24 ore. Calano, seppur di poco, anche a Villafranca di Verona, Comune popoloso (oltre 33 mila abitanti) con 113 casi positivi segnalati, 5 in meno rispetto a ieri. Sono 85 i positivi a Bussolengo e 73 nel limitrofo Comune di Pescantina (-12 rispetto a ieri), mentre a San Martino Buon Albergo troviamo 66 positivi su una popolazione di oltre 15 mila abitanti.

L'incidenza di positività più alta, calcolata sui mille abitanti, la troviamo nel Comune di Selva di Progno con il 13,39, seguito da Velo Veronese con il valore 11,94. Si tratta però di Comuni poco popolosi dove i casi positivi sono rispettivamente 12 su 896 abitanti e 9 su 754 abitanti. Nel capoluogo scaligero l'incidenza di positività resta a livelli bassi, pari a 3,67. Di seguito le tabelle integrali.

