Covid: tutti i dati relativi ai positivi nei singoli Comuni della provincia di Verona

Salgono a 8 i Comuni veronesi che quest'oggi, sabato 22 maggio, risultano essere privi di casi positivi al coronavirus rilevati. Nella giornata di ieri erano invece due in meno. Nel dettaglio, quest'oggi, figurano all'interno dell'elenco: Bevilacqua, Concamarise, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline e Sorgà. Sono inoltre 7 i Comuni che presentano un solo caso positivo rilevato all'interno del loro territorio, vale a dire Bonavigo, Brentino Belluno, Castagnaro, Pressana, Salizzole, Terrazzo e Vestenanova.

Per quanto riguarda il capoluogo Verona si segnala un netto miglioramento della situazione rispetto a venerdì, con ben 116 casi positivi in meno, per un totale di 481 persone positive in città su una popolazione di quasi 260 mila persone. L'incidenza ogni mille abitanti è così scesa per Verona a 1,86 casi. In miglioramento anche la situazione nella cittadina di Villafranca di Verona, dove i casi positivi sono passati da 96 ad 84 (-12) e l'incidenza ogni mille abitanti è calata a 2,52. Bussolengo e Cerea sono il terzo e quarto Comune per numero di positivi, ma anche nel loro caso il trend è di calo con, rispettivamente, 44 casi nel primo (-12 rispetto a venerdì) e 41 nel secondo (-6 rispetto a venerdì).

I tassi di incidenza più "elevati" li troviamo in Comuni molto piccoli, quali quello di Selva di Progno con il 7,82 a fronte di 7 casi positivi totali su una popolazione di 895 abitanti e quello di Velo Veronese con un'incidenza di 6,55 a fronte di 5 casi positivi rilevati sui 763 abitanti totali. Di seguito riportiamo le tabelle complete con i dati di tutti i Comuni veronesi.