Covid. Tutti i dati dei positivi nei singoli Comuni veronesi: tre senza casi

Sono tre i Comuni veronesi che quest'oggi, domenica 16 maggio, risultano essere senza alcun caso di persone rilevate positive al coronavirus. Nel dettaglio, si tratta dei Comuni di Erbè, Ferrara di Monte Baldo e San Mauro di Saline. I Comuni di Bonavigo, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Castagnaro, Cazzano di Tramigna, Erbezzo, Pastrengo, Pressana e Terrazzo, invece, risultano aver un solo caso positivo rispettivamente in ciascun territorio.

Nel capoluogo Verona migliora sensibilmente la situazione, con ben 57 persone positive in meno rispetto a ieri e per un totale di 687 abitanti tuttora positivi a fronte di una popolazione di quasi 260 mila persone (l'incidenza ogni mille abitanti è pari a 2,64 casi). Lieve calo anche nel Comune di Villafranca di Verona che oggi conta 121 positivi, quattro in meno rispetto a ieri. Il terzo Comune scaligero con più casi positivi al suo interno risulta essere quello di Bussolengo, con 73 persone positive esattamente come ieri.

Il dato dell'incidenza di positività calcolata ogni mille abitanti risulta in assoluto più alta a Selva di Progno (10,04), dove si parla però di 9 casi su 896 abitanti totali. A seguire il Comune di Velo Veronese con un'incidenza di 7,96 (6 casi su 754 abitanti) e quello di Trevenzuolo con 7,20 (20 casi su una popolazione di 2.776 persone). Di seguito le tabelle complete con tutti i dati aggiornati ad oggi, domenica 16 maggio 2021.