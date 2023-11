Non c'è ancora la data dei funerali di Giulia Cecchettin: smentita la voce sul 2 dicembre

«Dobbiamo smentire nel modo più assoluto che il sindaco Sergio Giordani abbia affermato che il funerale di Giulia Cecchettin si celebrerà sabato 2 dicembre. Vista la delicatezza dell'argomento vogliamo evitare spiacevoli fraintendimenti, come pare stia già accadendo». Sono queste le parole dell'entourage del primo cittadino della Città del Santo riportate da PadovaOggi, con le quali si è voluto fermare subito le indiscrizioni circolate su alcuni media, che non avrebbero alcun fondamento.

Troupe Rai derubata a Montorio

Brutta avventura invece per una troupe televisiva del TGR Rai, impegnata davanti al carcere di Montorio per documentare l'inizio dell'iter processuale a carico di Filippo Turetta, che martedì mattina è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Durante una pausa delle riprese, sono state sottratte dall'auto di servizio parcheggiata nei pressi della casa circondariale una videocamera e alcune attrezzature utilizzate per realizzare le dirette televisive. L'episodio si è verificato subito dopo le dichiarazioni dell'avvocato di Turetta, quando tutti i giornalisti e i tecnici erano intenti a montare i servizi da mandare ai telegiornali in un bar poco distante dal luogo del furto.