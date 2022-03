La pioggia di Daspo per gli scontri tra ultras di Vicenza e Spal, colpisce anche una veronese

Anche una veronese è stata colpita dalla pioggia di Daspo arrivata sui protagonisti degli scontri tra diverse tifoserie, avvenuti il 19 febbraio in occasione della partita di calcio tra Lr Vicenza e Spal. Come riportano i colleghi di VicenzaToday, in una nota ufficiale la Questura berica ha spiegato che quel giorno una cinquantina di supporter ferraresi erano arrivati in città alla spicciolata con 16 auto private, eludendo così le indicazioni fornite dalla stessa Questura su modalità e percorsi di accesso allo stadio, dandosi appuntamento con gli avversari nell'area di Ponte di Ferro, non distante dal “Menti”, per un confronto violento.

Il violento tafferuglio sarebbe scoppiato non appena i due gruppi sono entrati in contatto, con lanci di bottiglie, sassi ed oggetti contundenti artigianali. L'intervento della polizia ha limitato gli scontri a poche decine di secondi, ma nonostante ciò un agente della Digos vicentina è stato colpito a testa e corpo, riportando ferite giudicate guaribili in 7 giorni.

Le indagini condotte dalla Digos di Vicenza, con la collaborazione della Polizia Scientifica berica e della Digos di Ferrara, hanno permesso di identificare 39 individui che hanno preso parte attivamente agli scontri.

La Divisione Anticrimine della Questura berica quindi ha predisposto altrettanti Decreti di Divieto di Accesso alle Manifestazione Sportive (Daspo) per la durata di 5 anni più obbligo di firma per i recidivi, e di 3 anni per gli altri.

Tutti gli interessati non potranno accedere a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, di ogni categoria e grado dei campionati nazionali di serie A, B, C, C.N.D., Eccellenza, della Coppa Italia, delle partite della Nazionale Italiana di calcio e dei tornei internazionali oltre che delle amichevoli di ogni categoria.

Le indagini nel frattempo vanno avanti, per cercare di dare un nome agli altri soggetti coinvolti nei tafferugli.

26 i Daspo per i supporter della Spal e 13 per quelli del Vicenza, tra i quali figura anche una 30enne residente a Zevio, responsabile di azienda per ristorazione.