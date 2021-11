Daspo urbano, sequestro di droga e difesa quiete pubblica: l'intenso giovedì sera della polizia locale a Verona

«Daspo urbano, bivacchi, sequestro di sostanza stupefacente e disturbo alla quiete pubblica», sono il bilancio della serata di controlli di giovedì scorso da parte della Polizia locale secondo quanto riferito da una nota del Comune. Nella zona di Veronetta, in particolare in via S. Nazaro e piazza S. Toscana, sono state «identificate 8 persone e controllati 4 veicoli». In piazzale XXV Aprile, su 11 persone e 6 veicoli controllati, sono stati redatti 3 verbali per Daspo urbano e bivacchi, un sequestro di sostanza stupefacente, si trattava di hashish, ad un uomo originario del Marocco.

Sempre la nota di palazzo Barbieri spiega che sono state inoltre controllate cinque attività, quattro bar e una pizzeria in Zai, Borgo Venezia e in centro. Sono risultati «tutti a posto», tranne però per quel che riguarda l'accertamento di disturbo causato dagli avventori esterni di un bar in via Fincato.

«Anche in questa occasione abbiamo dimostrato come il lavoro dei nostri agenti sia fondamentale per contrastare il microspaccio e per garantire la quiete pubblica – afferma l’assessore alla sicurezza Marco Padovani -. Nei servizi di pattuglie serali molti dei controlli danno esito positivo, segno evidente che a Verona non manca il rispetto delle regole. Questi controlli servono però anche per stroncare sul nascere certi comportamenti irregolari, se non malavitosi. Non dobbiamo mai mollare la guardia, e non lo faremo perché è nostro obiettivo garantire la tranquillità nei quartieri».