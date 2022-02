Weekend di superlavoro per la polizia locale di Verona: 12 daspo, circa 500 persone controllate e un arresto

Sono stati un sabato e domenica particolarmente intensi per la polizia locale che, così come comunicato da una nota di palazzo Barbieri, ha effettuato controlli su ben 489 persone, con pattugliamenti in centro storico che nei quartieri. Il bilancio la dice lunga sull'attività svolta: un arresto per possesso di documenti falsi, dodici Daspo urbani per accattonaggio nelle vie del centro e lungo le circonvallazioni, dodici violazioni ai regolamenti di polizia urbana e una segnalazione per minacce a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di sabato, in particolare, la nota del Comune di Verona spiega che «è stato arrestato un cittadino moldavo di 55 anni, trovato in possesso di documenti falsi utili per l’espatrio». Questa mattina si è dunque svolta l’udienza per direttissima, che «ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa al 27 giugno».

Durante i controlli di sabato mattina al mercato dello stadio, invece, «sono stati identificati due marocchini, uno dei quali segnalato per minacce a pubblico ufficiale, che sarebbero stati intenti a «molestare cittadini con disabilità». Tra sabato e domenica, inoltre, il Comune di Verona riferisce che «sono state registrate dodici violazioni a regolamenti di polizia urbana ed emessi dodici Daspo urbani per accattonaggio nelle vie del centro e lungo le circonvallazioni».

Negli ultimi sette giorni «sono tredici i veicoli sequestrati perché scoperti da RC-auto obbligatoria». Sono stati poi «recuperati anche tre veicoli rubati». Infine, particolare attenzione è stata posta nella zona della Gran Guardia, dove le forze di polizia «hanno identificato una quarantina di persone, quasi tutte minorenni».